Vor einem Jahr gab es den Wechsel an der Spitze des OK für das "Nightrace" in Schladming - Hans Grogl übergab an den neuen WSV-Schladming-Obmann Hansjörg Stocker. Doch nun gab es noch vor dem Start in den Weltcupwinter einen weiteren Wechsel: Aus beruflichen Gründen tritt Stocker in Sachen Nachtrennen und Weltcup in die zweite Reihe, als WSV-Obmann bleibt er aber. Neu an der Spitze des Organisationskomitees im WM-Ort ist nun Andreas Schwab, der schon bisher als stellvertretender WSV-Obmann fungierte und auch finanzverantwortlich für die Weltcuprennen war.