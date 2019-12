Alles, was Sie rund um den steirischen Sport wissen müssen. Namen, Zahlen, Ergebnisse aus dem Steirer-Sport.

14. Dezember 2019:

Weiz überrascht gegen UVC Graz

Volleyball: Die Herren des VBC Weiz gewannen das Steirer-Derby in der Bundesliga gegen den UVC Graz mit 3:2 (23, -17, -22, 23, 12) und verbesserten sich in der Tabelle auf Rang sechs. Die Topscorer in der Grazer Askö-Halle waren Santiago Alvarez (15) bzw. Lorenz Koraimann (32).