Boris Becker wird laut Sender bei den Australian Open (16. bis 29. Jänner) das Topspiel des Tages kommentieren sowie in der Sendung "Matchball Becker" die wichtigsten Spiele analysieren.

Der ehemalige deutsche Tennis-Star hatte bereits vor dem Antreten seiner Gefängnisstrafe in Großbritannien als Experte für Eurosport gearbeitet.

Zu Silvester schickte Becker Grüße vom Strand in Sao Tome und Principe per Instagram. Es sei das "schwerste Jahr" seines Lebens gewesen. "Ich glaube, meine mentale Gesundheit ist besser als zuvor, aber ohne die Hilfe und Unterstützung von so vielen Menschen hätte ich es niemals geschafft", so die emotionale Botschaft von Becker. Nun kehrt er ins Fernsehen zurück.