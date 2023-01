Gerade erst waren sie in Aspen Skifahren, nun verbrachten Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz sowie dessen Bruder Bill auch Silvester gemeinsam. Unter anderem verbrachten sie den Jahreswechsel im Pool.

Auf der New-Years-Eve-Party von Miley Cyrus war auch Dolly Parton zu Gast, gemeinsam wurde gesungen und fröhlich gefeiert. "Niemand gibt Miley Ratschläge. Sie ist genauso eigensinnig wie ich, aber wir respektieren uns beide. Und wir tauschen uns aus", hatte die Country-Legende schon im Vorfeld der Party verraten. Überraschungsgast der Sause war übrigens Paris Hilton. Miley Cyrus hat sich als Vorsatz für das nächste Jahr übrigens vorgenommen, besser zuzuhören, den Denkanstoß dazu habe sie von Dolly Parton bekommen

Sängerin Lena Meyer-Landrut hat sich für 2023 vorgenommen: "mehr Liebe und Weichheit. Zuhören und Zusammensein. Ruhe und Gelassenheit. Nachsichtig sein und verzeihen".

Schlagersängerin Beatrice Egli begrüßte das neue Jahr, für das sie sich wünscht: "Lasst uns mutig sein. Lasst und immer wieder neu anfangen. Jetzt und gleich. Lasst und immer wieder unserem Herzen folgen und uns weiterhin gegenseitig so wunderbar darin bestärken."

Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanovic läuteten das neue Jahr in Wien ein, wo sie dann auch das Neujahrskonzert besuchten.

Boris Becker schickte seine Grüße vom Strand in Sao Tome und Principe. Es sei das "schwerste Jahr" seines Lebens gewesen. "Ich glaube, meine mentale Gesundheit ist besser als zuvor, aber ohne die Hilfe und Unterstützung von so vielen Menschen hätte ich es niemals geschafft", so die emotionale Botschaft von Becker, der sich von seiner mehrmonatigen Haft am Strand erholt.

Lionel Messi postete Bilder von sich und seinen Lieben: "Ein Jahr, das ich nie vergessen werde, neigt sich dem Ende zu. Der Traum, den ich immer verfolgt habe, ist endlich wahr geworden», schrieb der 35-Jährige an Silvester neben einem gemeinsamen Foto mit seiner Frau Antonela Roccuzzo und den Söhnen Thiago, Mateo und Ciro auf Instagram. «Aber es wäre nichts wert, wenn ich es nicht mit einer wunderbaren Familie teilen könnte, der besten, die man haben kann, und mit Freunden, die mich immer unterstützen und mich nicht auf dem Boden liegen lassen, wenn ich falle."

Die Beckhams vermissten zwar Brooklyn, den sie "lieben", hatten aber offensichtlichen Spaß.

Hilaria Baldwin, seit 2012 mit Hollywood-Star Alec Baldwin verheiratet, postete ein Foto ihrer sieben Sprösslinge, die sich alle für Silvester herausgeputzt haben.

Model Lena Gercke kuschelte mit Baby ins neue Jahr: Mitte Dezember kam Tochter Lia auf die Welt und machte Tochter Zoe zur großen Schwester. Zum Jahreswechsel zeigte sie nun den Neuzugang auf Instagram. In einem Festtagskleid hat sie es sich beim Stillen des Babys gemütlich gemacht.

Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres zelebierten den Jahresabschied in der Stadt der Liebe und ließen es sich in Paris gut gehen. Sie wünschten in ihren Neujahrsgrüßen "Frieden, Frieden, Frieden".