Alexander Erler und Lucas Miedler haben am Sonntag sensationell den Titel beim ATP-500-Turnier in Wien geholt. Das Duo aus Tirol und Niederösterreich, das nur dank einer Wildcard im Hauptbewerb der Erste Bank Open stand, rang im Endspiel Santiago Gonzalez/Andres Molteni (MEX/ARG) mit 6:3,7:6(1) nieder. Erler/Miedler haben damit ein seltenes Österreich-Double geschafft, denn im Vorjahr hatten sie ebenso überraschend den ersten ATP-Tour-Titel in Kitzbühel geholt.

Erler/Miedler hatten schon auf dem Weg in ihr zweites Finale auf der Tour keinen Satz abgegeben. Der seit Donnerstag 25-jährige Erler verbessert sich damit im Ranking auf Platz 50, der 26-jährige Miedler auf 55, für beide ihre bisher beste Platzierung. Sieger teilen sich einen Scheck in Höhe von 144.300 Euro, für die Finalisten bleiben 76.950 Euro.

Erler/Miedler haben damit in der langen Geschichte des Stadthallenturniers als erstes rein-österreichisches Duo triumphiert.