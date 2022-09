Der Abgang von Tennis-Superstar Serena Williams in die sportliche Pension, auch wenn sie sich noch ein "Hintertürchen" offen ließ, hat in den sozialen Netzwerken eine Flut von prominenten Würdigungen für die US-Amerikanerin ausgelöst. Angeführt von Ex-US-Präsident Barack Obama und dessen Frau Michelle, Billie Jean King, Golf-Größe Tiger Woods, Rafael Nadal, LeBron James oder Ex-Schwimm-Star Michael Phelps gab es großes Lob für die Verdienste der 23-fachen Major-Siegerin.

"Gratuliere, Serena, für dein Herz, dein Talent, deine Intelligenz, deine Hingabe und Würde. Wenige Athleten haben mehr Leute sowohl im Sport als auch darüber hinaus so inspiriert", verlautete Barack Obama. "Ich liebe dich, kleine Schwester." Mit diesen Worten schloss Golf-Star Tiger Woods seine Botschaft an die 40-Jährige. "Du bist wortwörtlich die Größte auf und abseits des Courts. Danke, dass du uns alle inspiriert hast, unsere Träume zu verfolgen."

Der 23-fache Schwimm-Olympiasieger Michael Phelps meinte, die Tennis-Erfolge sprechen für sich selbst. "Eines der Dinge, die ich einfach bewundere, ist: Sie gibt einfach nicht auf. Sie ist ein tolles Beispiel für uns alle." Aus dem Basketball-Lager meldeten sich Lebron James ("Du bist die GOAT (Greatest of all time). Was du für den Sport und für die Frauen getan hast, das hat es noch nicht gegeben") und auch Michael Johnson.

Billie Jean King glaubt, dass da noch etwas anderes kommen könnte. "Ihre unglaubliche Karriere hat die Tennis-Geschichte geprägt. Und doch könnten ihre größten Beiträge noch kommen. Danke, Serena, deine Reise geht weiter."

Einer der größten Kämpfer und Stars bei den Tennis-Männern, Rafael Nadal, meinte: "Wir hatten Glück, dass wir so eine tolle Botschafterin wie Serena für so lange Zeit hatten. Ich wünsche ihr nur das Beste und hoffentlich sehen wir sie noch rund um die Tour."