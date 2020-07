Adria Tour als Mahnmal"Thiem's 7" unter strengen Corona-Auflagen

Am Dienstag startet in Kitzbühel das Einladungsturnier „Thiem’s 7“. Nach dem Corona-Fiasko bei der Adria Tour herrschen bei der Tennisshow in der Gamsstadt strenge Auflagen.

Dominic Thiem freut sich auf sein Turnier © GEPA pictures

Eigentlich hätte bei dem am Dienstag in Kitzbühel startenden, mit 300.000 Euro dotierten „Thiem’s 7“ auch Grigor Dimitrov sein Arbeitsgerät schwingen sollen, doch musste der Bulgare für das fünftägige Einladungsturnier absagen. So ist der Ex-Tennisweltmeister eines der Opfer der Adria Tour, die im Corona-Fiasko endete. Das von Novak Djokovic ins Leben gerufene Event steht seitdem als Mahnmal für alle Sportveranstaltungen, die in Zeiten von Covid-19 folgen.

So auch für „Thiem’s 7“, wo die strengen Auflagen penibelst eingehalten werden. Bereits am Samstag wurden 30 Mitarbeiter, die im OK tätig sind und mit den Spielern in Kontakt kommen, getestet – alle negativ. Auch alle Akteure werden sich einem Test unterziehen. Diese sind zwar behördlich nicht vorgeschrieben, werden aber vom Turnierveranstalter verlangt.