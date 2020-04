Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Paradiesvogel Andre Agassi © GEPA pictures

Kennen Sie Benjamin Becker? Ja, genau, den deutschen Tennisprofi. Nein, nicht Boris, sondern Benjamin. Eigentlich muss einem der Name auch nicht zwingend geläufig sein, außer man ist eingefleischter Andre-Agassi-Sympathisant. So war es ausgerechnet Tennismitläufer Benjamin Becker, der 2006 in der dritten Runde der US Open als Qualifikant überraschend in vier Sätzen die herausragende Karriere des einstigen „Paradiesvogels“ aus Las Vegas beendete.