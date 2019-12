Am 6./7. März 2020 geht in Premstätten der Davis Cup gegen Uruguay in Szene. Ob Dominic Thiem spielt, ist fraglich – doch man ist gerüstet.

Von links: ÖTV-Generalsekretär Thomas Schweda, Herwig Straka (emotion), Sebastian Ofner, ÖTV-Präsidentin Christina Toth, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Landesrat Anton Lang, STTV-Präsidentin Barbara Muhr, Premstätten-Bürgermeister Anton Scherbinek und Veranstalter Klaus Leutgeb © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Walgram)

Das steirische Sportjahr 2020 ist um einen Höhepunkt reicher. Neben der Eiskunstlauf (Premstätten)- und der Handball-EM (Graz), dem Schladminger Nightrace sowie der MotoGP und der Formel 1 (jeweils in Spielberg) steigt am 6./7. März in Premstätten der Tennis-Länderkampf Österreich gegen Uruguay. Auf dem Spiel steht ein Ticket für das Davis-Cup-Finale im November in Madrid.