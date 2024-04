Das ATP-250er-Turnier von Estoril ist für Tennisprofi Jurij Rodionov am Mittwoch schon in der ersten Runde zu Ende gegangen. Der 24-Jährige unterlag dem Chilenen Cristian Garin mit 6:7(3),5:7 und hat damit im laufenden Jahr auf der ATP-Tour noch kein Spiel gewonnen. Das Match auf Sand war am Montag im zweiten Satz beim Stand von 5:4 aus Sicht des Österreichers wegen Regens zu später Stunde unterbrochen worden.

Am Mittwoch gelang Rodionov (ATP-119) nach Wiederaufnahme trotz zweier Breakbälle im finalen Game kein Spielgewinn mehr. Der Weltranglisten-112. Garin gewann damit fünf Jahre nach dem ersten auch sein zweites Duell mit Rodionov.

Mit Dominic Thiem ist aber ein zweiter Österreicher in Estoril noch im Rennen. Der Niederösterreicher trifft am Donnerstag im Achtelfinale auf den als Lucky Loser zum Zug kommenden Routinier Richard Gasquet.