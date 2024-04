Wie sich die Zeiten doch ändern. „Der Nachwuchs muss mich inzwischen googeln. Das ist eine Generation, die mich gar nicht mehr kennt“, versichert Stefan Koubek, ehemalige Nummer 20 der Welt und dreifacher ATP-Tour-Sieger. Der 47-Jährige hat in seiner Karriere alle Höhen und Tiefen erlebt und wird sich beim bevorstehenden Kadertraining am 6./7. April in Warmbad-Villach und Annenheim unter 30 mögliche Talente von morgen mischen und versuchen, seine Expertise zu vermitteln.