Nach einem längeren Trainingsblock in der Heimat bereitet sich Dominic Thiem derzeit auf Mallorca auf seine Rückkehr auf die ATP Tour vor. Dank der sozialen Medien erfährt man auch, mit wem sich der 30-Jährige in der Rafa Nadal Academy in Menorca auf die kommenden Aufgaben vorbereitet. Man sieht den ehemaligen US-Open-Sieger etwa beim Schlagabtausch mit dem 20-jährigen Jordanier Abedallah Shelbayh, derzeit die Nummer 230 der Weltrangliste.

Als Sparringspartner steht der ehemaligen Nummer drei der Welt aber auch ein Nadal gegenüber. Jedoch nicht Rafael Nadal, der am Donnerstag in Indian Wells in der ersten Runde gegen Milos Raonic (CAN) sein Comeback feiert, sondern Joan Nadal. Der 19-Jährige ist der Cousin des besten Sandplatzspielers aller Zeiten und Sohn von Onkel Toni, der Rafa Nadal jahrelang gecoacht hat. Bei der Trainingseinheit mit der Nummer 1921 der Welt passiert dem Lichtenwörther ein kleines Missgeschick. Bei einer Vorhand verliert der 30-Jährige unter den Augen seines Vaters Wolfgang sein Racket, das daraufhin im hohen Bogen auf den Nebenplatz fliegt - aber sehen Sie selbst:

Wer künftig den 17-fachen Turniersieger als Touring-Coach begleitet, soll laut Presse bereits entschieden worden sein und in den nächsten Tagen publik gemacht werden. Thiems erster Turniereinsatz nach der Pause erfolgt nächste Woche beim Challenger in Szekesfehervar in Ungarn.