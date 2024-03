Für seinen Sponsor Uniqlo, den am Umsatz gemessen größten Bekleidungseinzelhändler Japans, bereist Roger Federer die Metropolen der Erde, um dort innerhalb von 24 Stunden aufregende Ort und interessante Menschen zu besuchen. Der ehemalige Tennis-Superstar war schon in Tokyo, New York, London und Shanghai. In China matchte sich der Schweizer, der 20 Grand-Slam-Titel in seiner fantastischen Karriere geholt hat, auf ungewohntem Terrain mit einer außergewöhnlichen Gegnerin: Federer traf auf das Tischtennis-Wunderkind Gui „Pineapple“ Duoer. Und siehe da: Der 42-Jährige musste sich der Siebenjährigen 9:11 geschlagen geben. Aber sehen Sie selbst: