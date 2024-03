Sebastian Ofner bekommt es zum Auftakt des ATP-Masters1000-Turniers in Indian Wells mit dem Kroaten Borna Coric zu tun. Es ist das Premierenduell der beiden auf der Tennis-Tour. Nach der Weltrangliste ist im Aufeinandertreffen des 38. aus der Steiermark mit dem 35. ein Spiel auf Augenhöhe zu erwarten. Österreichs Nummer eins, die zuletzt in Acapulco im Achtelfinale ausgeschieden war, tritt zum ersten Mal bei dem mit mehr als 12 Millionen Dollar dotierten US-Hartplatzevent an, also auch das eine Premiere für den Steirer.

„Die Anlage hier ist mega, richtig groß und alles ist bestens. Das Training war auch gut und ich fühle mich auch gut. Die Plätze sind recht schnell, vor allem neue Bälle rutschen leicht weg, aber wenn ich gut spiele, ist sicher alles möglich“, schilderte Ofner seine Eindrücke aus Kalifornien.

Auf den Sieger des Duells der beiden 27-Jährigen wartet in der 2. Runde der zum Auftakt mit einem Freilos ausgestattete Deutsche Jan-Lennard Struff, der im Ranking auf Position 25 zu finden ist.

Nicht in den Hauptbewerb schaffte es Jurij Rodionov. Der 24-jährige ÖTV-Akteur machte in der 1. Qualifikations-Runde am Montag mit dem Italiener Federico Gaio beim 6:1, 6:2 zwar kurzen Prozess, in der Nacht auf Mittwoch verlor der als Nummer sechs gesetzte 24-Jährigen im Kampf um einen Platz in der 1. Hauptrunde gegen den US-Amerikaner Nicolas Moreno de Alboran 3:6, 6:4, 3:6.