Die fünfte Etappe der Österreich-Rundfahrt führt heute ab 12.45 Uhr von Bruck an der Glocknerstraße nach Kitzbühel (161,9 Kilometer / 2619 Höhenmeter). Hier sind Sie live dabei.

Riccardo Zoidl © GEPA pictures

Der Belgier Ben Hermans hat auf der Glockneretappe den längsten Atem gehabt. Der Vorjahressieger der Österreich-Radrundfahrt triumphierte am Mittwoch auf der 4. Etappe der 71. Auflage bei der Bergankunft beim Fuscher Törl und übernahm als Glocknerkönig auch die Gesamtführung. Riccardo Zoidl bleibt nach einem sechsten Platz die leise Hoffnung auf einen Podestplatz.

Zoidl musste die Überlegenheit von Hermans sowie je zwei Profis von Movistar und Dimension Data anerkennen. "Ich war eine Minute langsamer, das muss man akzeptieren", sagte der 31-Jährige vom CCC-Rennstall. "Hermans und Anacona haben einen extrem starken Eindruck gemacht, aber dahinter ist noch ziemlich alles offen. Ein Podestplatz in der Gesamtwertung wäre super."

Nach der 5. Etappe von Bruck an der Glocknerstraße über den Gerlospass und die Bergwertung bei Niederau nach Kitzbühel folgt am Freitag das Tour-Finale mit der Bergankunft beim Alpenhaus am Kitzbüheler Horn.

Die fünfte Etappe im Livestream: