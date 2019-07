Interview„Der Radsport ist nicht umzubringen“

Facebook

Herr Pototschnig, Sie sind nun rund 100 Tage steirischer Verbandspräsident, quo vadis, steirischer Radsport?

GERALD POTOTSCHNIG: Generell kann man die Fahrtrichtung nicht genau abschätzen. Es sind im Sport und im Radsport im Besonderen irrsinnig unruhige Zeiten. Wir haben versucht, den Rückenwind des vorigen Präsidiums zu nutzen, und uns als Windkante formiert. So können wir vereint gegen den Gegenwind anfahren und in die Spur finden. Was nicht ganz so einfach ist.

Woher weht der Gegenwind?

Es wäre falsch zu sagen, dass er aus nur einer Richtung kommt. Man wird mit vielem konfrontiert, womit man nicht rechnet, bevor man das Amt antritt.

Zum Beispiel?

Der härteste Kampf, den wir ausgefochten haben, war der, das Leistungszentrum zu retten. Das hat wirklich dramatisch ausgeschaut. Wir waren knapp davor, es zu verlieren, und das wäre eine Katastrophe. Dort wird eine fantastische Arbeit geleistet. Es gibt Auflagen, die erfüllt werden müssen, und eine davon ist ein hauptberuflicher Trainer, den wir nun erstmals haben. Die Sportpolitik hat die Fristen gelten lassen und wir durften in der Nacht vor der Sitzung die Unterlagen nachreichen.

Die Ö-Tour war in der Steiermark zu Gast. Lange wurde von einer Steiermark-Rundfahrt geträumt. Wäre so etwas noch leistbar?

Grundsätzlich vertreten wir die Meinung, dass es nicht gut ist, Sachen nach Jahrzehnten wieder auszugraben, die einmal mehr oder weniger erfolgreich waren. Das ist in den seltensten Fällen gut gegangen. Man würde mit einer Steiermark-Rundfahrt nicht gleich genug Aufsehen erregen, um ein Profifeld zu bekommen. Man kann es drehen und wenden, wie man will: Das Um und Auf ist es, im positiven Sinn einen Wirbel zu machen. Das geht nur mit einem Stellenwert, an dem die Medien nicht vorbeikommen.

LRV-Boss Gerald Pototschnig im Gespräch mit dem steirischen Radprofi Stephan Rabitsch Foto © GEPA pictures

Negativen Wirbel gab es jüngst. Ist das spürbar?

Das gehört zu den besagten Gegenwinden. Ein legendärer Formel-1-Reporter hat einmal gesagt: „Diese Gegenwinde sind so gefährlich, weil sie von der Seite kommen.“ So kann man das deuten. Das ist nicht kalkulierbar und wir wissen nicht, ob uns nicht morgen wieder eine Schreckensnachricht ereilt. Im täglichen Betrieb merkt man, dass Verhandlungen mit möglichen Geldgebern extrem schwierig sind. Ob es generell an der Zeit liegt oder Doping mit hineinspielt, ist schwer zu sagen, denn es spricht keiner offen aus. Man merkt es zum Glück bei den vielen Veranstaltungen quer durch das Land nicht.

Oft wird der Radsport auf die Straße reduziert. Was ist mit dem Mountainbiken?

Sein hoher Stellenwert ist uns bewusst und wir gehen das Thema offensiv an. Er bildet mit der Straße die zwei Säulen und wir haben darum auch einen Mountainbiker ins Präsidium geholt. Es gibt etwa für Graz mit Stattegg, Schöckl, Plabutsch und auch dem Eliminator-Weltcup im September ein Paket, das ganz gut passt. Aber auch ohne eine Steiermark-Tour oder ein Altstadtkriterium bleibt der Straßensport im Fokus. In einigen Köpfen entsteht zum Beispiel gerade ein spektakuläres, hochkarätiges Eintagesrennen im südsteirischen Grenzraum.

Wie willkommen ist man als Radsportler noch?

Da kann ich nichts Negatives sagen. Wenn man die Bilder der Tour de France oder auch der Ö-Tour sieht, kann man flapsig nur sagen: Der Radsport ist nicht umzubringen. Am meisten weh tut uns, dass fast ausschließlich auf den Radsport mit dem Finger gezeigt wird. Ich glaube, dass nicht nur der Radsport ein Dopingproblem hat.

Warum ist er ein beliebtes Ziel?

Erstens, weil der Radsport eine schlimme Dopingvergangenheit hat. Und zweitens der Sport eine ganz schlechte Lobby gehabt hat. Damit meine ich nicht, dass die Dopingproblematik unter den Tisch gekehrt werden soll, aber es gibt ein gutes Beispiel: den berühmten Fuentes-Fall. Der wurde breitgetreten, solange aus den endlosen Listen die Radsportler publik gemacht wurden. Als dann dem Vernehmen nach Fußballstars, Tennisspieler und angeblich auch Formel-1-Fahrer auf der Liste gestanden sind, ist sie verschwunden und der Fall wurde geschlossen.

Eine „Aber die anderen auch“-Taktik macht das eigene Problem nicht besser ...

Das stimmt, es ist keine Entschuldigung. Aber es ist der Beweis dafür, dass der Sport sich in dieser Thematik eher selbst kannibalisiert hat, als zu versuchen, damit seriös umzugehen.



Weil viele Sportler nichts getan haben wollen, obwohl sie überführt wurden?

Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass man mit der Einzeltäter-Theorie aufhören muss. Ich denke, dass das ein flächendeckendes Problem des Ausdauersports ist, und ich bin teilweise entsetzt, wie niedrig die Hemmschwelle geworden ist. Die Doping-Lügen und Ausreden, die Sünder haben, lösen bei mir völliges Unverständnis aus: wie die von der verseuchten Trinkflasche, die ein Sportler von einem Zuseher bekommen hat. Oder der Leichtathlet mit der verseuchten Zahnpasta. Ein Fahrer bei der Tour de France will ein dopingverseuchtes Steak gegessen haben. Es ist mir auch unverständlich, wie man sich vor Medien setzen kann, dort fast ein bisschen die Täter-Opfer-Umkehr schafft und dann das Blaue vom Himmel herunterlügt. Zusammengefasst stellt sich auch die Frage, ob es ein hundertprozentiges Interesse gibt, die Problematik zu lösen. Stichwort „Pharmaindustrie“, für die das Doping im Sport ein Millionen-, wenn nicht Milliardengeschäft ist.



Was tut der steirische Verband, um das Problem zu lösen?

Wenn wir den Stein der Weisen gefunden hätten, könnten wir mit dieser Lösung um die Welt reisen. Es gibt im Moment kein Allheilmittel. Ich fürchte, wir können wie Prediger durch das Land ziehen, ein paar werden uns nicht ernst nehmen. Präventiv angesetzt wurde auch schon, als unsere jüngsten Dopingfälle im Nachwuchs gefahren sind. Sie haben dann trotzdem hardcore gedopt. Ich könnte mir vorstellen, dass abschrecken – und zwar richtig – eine gewisse Wirkung hätte. Ich fürchte, ab einem gewissen Alter lassen sie es sich nicht mehr ausreden, wenn sie es wollen und die Versuchung so groß ist.