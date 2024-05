Starker Auftritt von Carina Schrempf auf der ersten Etappe der viertägigen Vuelta a Burgos Feminas von Villagonzalo Pedernales nach Burgos. So führte die Steirerin das Feld nach 123 Kilometern auf der Zielgeraden lange Zeit an und musste sich am Ende nur der Finnin Lotta Henttala geschlagen geben. Überschattet wurde der Schlusssprint von einem schlimmen Sturz, als zwei Fahrerinnen touchierten und dann in die Absperrung krachten. Die heutige zweite Etappe führt wieder über 123 Kilometer von Briviesca nach Alto de Rosales.