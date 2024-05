Fähnchen und Girlanden in den Gassen, Schilder, riesengroße Konterfeis der Starts vergangener und aktueller Tage und sogar kleine drehende Teigräder mit „Lucca saluti il Giro d’Italia“ ­ der Giro d’Italia ist mehr als nur eine Rundfahrt für die Italiener. Die große Schleife wird von den Anwohnern zelebriert. Tage, bevor die Rundfahrt zu Gast ist, ist das Wort „Giro“ in den Bars beim morgendlichen Espresso-Tratsch Dauergast. Der Nordwesten der Toskana ist radverrückt und „beschenkte“ sich selbst. Die Etappenankunft in Lucca und der Start des sechsten Teilstücks in Torre del Lago Puccini zogen Abertausende an. Das Ziel war in Rapolano Terme, der Sieger hieß Pelayo Sanchez (ESP). Am Start schlängelten sich auch vier österreichische Fahrer durch die Menge der Fans. Einer davon ist Felix Großschartner. Der Oberösterreicher, der im Team des Gesamtführenden und großen Favoriten Tadej Pogačar engagiert ist, lächelte vor dem Start, immerhin gab es noch ein Küsschen von der Freundin mit auf die Reise.

Felix Großschartner beim Start der sechsten Etappe © Georg Michl

Nur die „Umrandung“ fehlte. Den Schnauzer hat er sich nach der Tour de Romandie abrasiert. „Ich habe ihn nicht so gefühlt“, sagt er mit einem Lachen. Das Gefühl, den Giro zu fahren, sei etwas ganz Besonderes. „Mit Tadej zu fahren ist eine große Chance, Teil von etwas Besonderem zu sein.“ Das große Ziel ist es, den Slowenen im Maglia Rosa nach Rom zu bringen. Großschartner (30) ist einer der Edelhelfer des Slowenen, einer der letzten Domestiken, wenn es steil und hart wird. „Der Leistungsdruck ist schon da, wenn du einer der Letzten bist.“ Schon bei der Tour 2023 hat er den Slowenen eskortiert. „Der Druck ist nicht so groß, wenn man nicht um die Gesamtwertung fährt. Es ist nicht alles vorbei, wenn man einen schlechten Tag hat.“

Dem Gesamtsieg von „Thaddäus“ (dt. für Tadej) Pogačar ordnet das Team UAE alles unter. „Es ist ganz wichtig, dass wir alle nur dieses eine Ziel vor Augen haben und nicht daran denken, dass er wahrscheinlich auch acht Etappen gewinnen könnte.“ Das er das kann, hat er auf dem zweiten Teilstück eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Großschartner: „Wir müssen schlau fahren, denn drei Wochen sind verdammt lang.“ Und vor allem in der letzten Woche warten extrem harte Prüfungen. „Da darf man sich nicht von den Emotionen leiten lassen, muss smart sein und das Ziel vor Augen haben.“ Auch wenn er unantastbar scheint, spricht Pogačar von „respektlosen Behauptungen“ gegenüber der Konkurrenz, wenn geschrieben und gesagt wird, dass er unschlagbar sei: „Man darf die anderen nie unterschätzen. Wir wissen, dass Tadej Favorit ist. Und jedes Mal, wenn er an den Start geht, läuft das Rennen über uns.“

Großschartner selbst hat einen zweiten und einen dritten Etappenplatz bei „Grand Tours“ erreicht, ein Triumph fehlt in seinen Palmarés, seiner Siegerliste. „Natürlich ist es ein großes Ziel, eine Etappe zu gewinnen – am liebsten bei der Tour de France“, sagt er lachend. „Aber bei diesem Giro ist das überhaupt kein Thema. Wenn du mit jemandem wie Tadej fährst, gibt es das nicht – da gibt es ein ganz klares Ziel für das Team.“ Sich unterzuordnen fällt dem Staatsmeister von Judendorf-Straßengel 2022 nicht schwer. „Ab einer gewissen Zeit in der Karriere muss man erkennen, dass es nicht ganz dazu reicht, um ganz vorne mitfahren zu können. Aber dafür kann man in einer neuen Position vielleicht einer der besten Fahrer der Welt sein“, erklärt der Österreicher. Man sei medial vielleicht nicht so im Blickpunkt, aber: „Im Team und im Radsport ist man auch als guter Helfer angesehen und eine gute Aktie.“ Großschartner hat da für sich in seiner Mannschaft einen guten Rollen-Mix gefunden. Fährt Pogačar, ist er Helfer. Ist der Slowene nicht dabei, schlüft er selbst mitunter in die Rolle des Kapitäns: „Dann bekomme auch ich meine Chancen.“

Das slowenische Ausnahmetalent

Was macht Pogačar (25) stärker als fast alle anderen? „Er ist einfach ein Riesentalent und genetisch perfekt veranlagt. Er hat eine Sportart gefunden, die perfekt zu ihm passt. Aber er arbeitet auch sehr hart dafür.“ Die vielleicht größte Stärke des Slowenen: Er kann auf dem Rad alles. Egal, ob Berge, Zeitfahren, Rundfahrten oder auch Klassiker. „Gerade im modernen Radsport gibt es so jemanden noch nicht: Es macht ihm wahnsinnig Spaß“, sagt Großschartner. Die Wahrnehmung von außen täusche nicht, offenbart er, der Slowene lache fast ausnahmslos: „Er macht alles mit einer Leichtigkeit, auch die professionelle Vorbereitung.“ Der Erfolg helfe ihm dabei, in einen Flow zu kommen. Bei allem Ehrgeiz sei er aber nicht verbissen. „Wenn er an den Start geht, will er gewinnen. Aber er ist nicht neidisch, wenn ein anderer gewinnt. Wenn ein anderer richtig stark war, fasziniert ihn das.“

In großen Ballonkugeln sind Tadej Pogačar, Francesco Moser und Mark Cavendish beliebte Fotomotive © Georg Michl

Auch, wenn Pogačar auf der Strecke der unumschränkte Chef ist, im Team-Bus auf dem Weg zum Start und vom Ziel ins Quartier darf mitunter jeder „auflegen“. HipHop und Techno sind da meist auf dem Weg zum Start zu hören – aufdrehen ist angesagt. Heute geht es beim Giro weiter an die tyrrhenische Küste nach Viareggio. Weiterfahren, und zwar über die Saison hinaus, will Großschartner auch für das Team UAE (“United Arab Emirates“). Sein Vertrag läuft zwar aus, aber: „Ich fühle mich sehr wohl und es gibt keinen Grund, sich nach Alternativen umzuschauen“. Auch wenn er die Tour de France auslassen wird, steht zumindest derzeit ein Start bei der Österreich-Rundfahrt nicht auf dem Plan. Dafür will Großschartner heuer (im Gegensatz zu Tokio) bei den Olympischen Spielen dabei sein, auch wenn Paris derzeit keinen Platz in seinen Gedanken hat. Derzeit zählt nur die Stadt, in die einst alle Wege führten: Rom, die ewige Stadt, das Ziel des Giro.