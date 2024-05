Eine bittere Pille müssen die heimischen Radsportfans schlucken. Wieder einmal. Denn nach dem Comeback des Altstadtkriteriums 2022 wird es nach der Absage im Vorjahr auch heuer kein Rennen am Dienstag nach der Tour de France in Graz geben. Der Grund ist wenig überraschend. „Das Geld fehlt. Bei den Firmen sitzt das Geld nicht mehr so locker“, erklärt Heinz Bauer, Chef der ersten Stunde. Erst vor einer Woche kam die entscheidende Absage eines potenziellen Großsponsors nach gut eineinhalb Jahren Gesprächen. „Die Firmen machen sich die Entscheidung natürlich auch nicht leicht.“