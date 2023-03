Die ehemalige Ausnahme-Leichtathletin Karoline Käfer ist im Alter von 68 Jahren verstorben. Käfer, geboren am 31. Oktober 1954 in Klagenfurt, feierte ihren größten sportlichen Erfolg mit dem Gewinn der Silbermedaille im 400-Meter-Lauf bei den Hallen Europameisterschaften 1980 in Sindelfingen. Sowohl 1978 als auch 1979 in Wien sicherte sie sich die Bronzemedaille. Bei der Freiluft Europameisterschaft in Rom 1974 belegte sie im Finale den sechsten Platz.

Bei den Olympischen Spielen 1972 in München und 1980 in Moskau schied sie jeweils im Halbfinale aus. Beim Weltcup 1977 in Montreal wurde Käfer vom europäischen Leichtathletik Verband in das Europateam berufen.

Rekord über 400m lief sie im Jahr 1977

Ihre Bestleistung über 100 Meter erzielte sie 1978 mit 11,43 Sekunden in Fürth. Über 200 Meter erreichte sie eine Zeit von 23,09 Sekunden. Den noch aktuellen österreichischen Rekord über 400m lief sie im Jahr 1977 in Klagenfurt in 50,62 Sekunden. Den österreichischen Hallenrekord über 400 Meter in 51,90 Sekunden lief sie am 25.2.1979 in Wien. Dieser Rekord wurde 44 Jahre später, erst vergangene Woche, bei den Hallen Europameisterschaften in Istanbul von Susanne Gogl-Walli auf 51,43 Sekunden verbessert.

Insgesamt gewann Käfer 52 Staatsmeistertitel. 1986 lief sie gemeinsam mit Tochter Karin in der 4x400m Staffel.