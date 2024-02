Große Trauer nicht nur in der Leichtathletik-Gemeinschaft. Henry Rono ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Der Kenianer markierte von April bis Juni 1978 als international relativ unbekannter Läufer innerhalb von 81 Tagen Weltrekorde über 3000, 5000, 10.000 m sowie 3000 m Hindernis. Wegen des Boykotts Kenias der Spiele 1976 in Montreal und 1980 in Moskau blieb Rono aber ein Olympia-Antreten verwehrt.

Henry Rono, hier im Jahr 2009 in Los Angeles © IMAGO

Den zweiten der vier Weltrekorde en suite fixierte Rono am 11. Juni 1978 auf der Cricket-Anlage im Wiener Prater über 10.000 m mit einer Verbesserung von exakt acht Sekunden auf 27:22,47 Min. (aktuell: 26:11,00). Rono war auch für seine Ernährungsgewohnheiten bekannt, er nahm gerne Fast Food und Alkohol zu sich. Letzteres beschleunigte dann auch sein Karriereende. Nach seiner Zeit in den USA arbeitete er noch in Kenia als Trainer. Seinen 72. Geburtstag hatte er erst am vergangenen Montag.