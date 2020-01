Kleine Zeitung +

Saisonstart für Wiegele und Baltl Kein Bundesland hat so viele Golf-Profis wie die Steiermark

Kein Bundesland hat so viele Golf-Profis wie die Steiermark. Nach Matthias Schwab starten heute Martin Wiegele und Timon Baltl in die Saison. Lukas Nemecz und Sarah Schober warten in den Startlöchern.