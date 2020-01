Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der WM 2019 wurde Daniel Dicker nachnominiert © GEPA pictures

Es hat nicht lange gedauert, das Gespräch, in dem Trainer Ales Pajovic nach dem letzten Testspiel gegen Deutschland dem Grazer Daniel Dicker mitgeteilt hat, dass er nicht bei der EM spielen wird. Pajovic hat sich für den Einsatz von Alexander Hermann (Gummersbach) entschieden. "Die Enttäuschung war natürlich riesengroß und ich bin traurig, aber ich muss sie akzeptieren", sagt Dicker, "es war mein Traum, bei der Heim-EM zu spielen und es ist im Moment nicht leicht, diese Entscheidung zu verdauen." Am Tag nach dem Deutschlandspiel trat er mit dem Zug die Heimreise nach Graz an. "Ich muss nach vorne schauen und es bleibt auch nicht viel Zeit, nachzudenken", sagt Dicker, "immerhin geht es bald in Graz wieder los".