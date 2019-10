Facebook

Ferlach/Feldkirchen-Kapitänin Anna Kavalar © Robert Gratzer Photography

28 Treffer in drei Partien und das noch dazu als Aufsteiger in der höchsten österreichischen Handball-Liga der Damen. Ferlach/Feldkirchen-Kapitänin Anna Kavalar ist aktuell die Topscorerin der WHA (Women Handball Austria). „Das ist eine schöne Momentaufnahme, aber ich muss zugeben, dass ich so gut wie fast alle 7-Meter geworfen habe.“ Trotz der drei Punkte und Rang fünf in der Tabelle, ist die 28-Jährige überzeugt, dass mehr drinnen gewesen wäre. „Wir hätten die anderen zwei Matches gewinnen können, aber da mangelte es uns an der Chancenauswertung, dazu kam Nervosität. Und uns fehlt uns noch etwas die Routine in dieser Liga.“