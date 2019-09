Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Riesenjubel bei den Kärntnerinnen nach dem Heimsieg © Maryodnig

Bei ihrer Premiere in der höchsten österreichischen Spielklasse, der WHA, ließen es die Ferlach/Feldkirchen-Damen gegen Dornbirn so richtig krachen. Die Mannschaft von Coach Alen Mihalj zeigte von Beginn an, wer in diesem Match die Hosen anhat und ging mit einem Zwei-Tore-Vorsprung (13:11) in die Halbzeitpause. „Meine Mädels waren extrem fokussiert und haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Ein super Auftakt, ich bin so glücklich hier Trainer zu sein.“ Großen Anteil am Erfolg hatte Torfrau und Neuzugang Eva Ribic, die mit ihren Glanzparaden einen tollen Einstand in Kärnten feierte. „Wow, es war einfach unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wenn wir weiter so agieren und an uns arbeiten, ist heuer viel möglich.“