Noch ehe in der Nacht auf Montag in Miami der Super Bowl gespielt wird, bilanziert der TV-Sender Puls4 die Football-Saison extrem positiv.

© Puls4

Puls4 und Puls24 übertragen den Super Bowl LIV aus Miami, Florida, am Sonntag ab 22.35 Uhr. Schon zuvor sorgt der Nationalsport der Amerikaner beim österreichischen Sender für Grund zur Freude.

2,1 Millionen Zuseher verfolgten bisher die aktuelle Saison.

Der Marktanteil liegt bei einem Schnitt von 4,7%, bei den Männern unter 50 sogar bei 6,5%.





Das stärkste Spiel der aktuellen Saison war das AFC Championship Game zwischen den Kansas Chiefs und den Tennessee Titans mit einem Marktanteil von 6,8%.





Der Super Bowl 2019 lag bei einem Marktanteil von 21%.

Die NFL befindet sich in der elften Saison auf Puls4 und wird auch in der nächsten Saison 2020/21 hier zu Hause sein. Der Sender hat in Österreich eine sehr starke Community. Ein weiterer Erfolgsfaktor war das Kult-Kommentatoren Duo Walter Reiterer und Michale Eschlböck, die im Jahr 2015 auch mit einer Romy ausgezeichnet wurden.

Football und Fußball

Neben der NFL überträgt Puls4 auch die Fußball Europa League. Der saisonübergreifende Markanteil im letzten Jahr lag bei 10,8%. Das Duell RB Leipzig gegen FC Salzburg erreichte als quotenstärkstes Spiel einen Markteanteil von 19,8%.

In der aktuellen Saison liegt der durchschnittliche Marktanteil mit 11,5% über dem Vorjahr. Mit dem LASK und FC Salzburg in der K.O. Phase ist der Sender zuversichtlich, sich auch dieses Jahr noch weiter steigern zu können.