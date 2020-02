Ihr wollt wissen wo Ihr den Super Bowl live und in voller Länge verfolgen könnt und wer das Highlight des US-Sports für Euch kommentiert. SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen.

Super Bowl: Wann und wo spielen San Francisco 49ers gegen Kansas City Chiefs?

Die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs treffen in der Nacht von Sonntag, 2. Februar 2020, auf Montag um 0.30 Uhr aufeinander. Austragungsort des Super Bowls ist in diesem Jahr das Hard Rock Stadium in Miami, das 65.326 Zuschauern Platz bietet.

NFL: Wer kommentiert den Super Bowl auf Deutsch?

Es gibt zwei Möglichkeiten, den 54. Super Bowl auf Deutsch zu verfolgen. Beim Streamingdienst DAZN kann sogar zwischen dem Originalkommentar und einem deutschen Kommentator ausgewählt werden. Den deutschen Kommentar übernimmt dabei Martin Pfanner zusammen mit den ehemaligen NFL-Profis Sebastian Kuhn und Martin Vollmar. Die Übertragung beginnt mit den Vorberichten bereits um 23.40 Uhr.

Im Free-TV wird der Super Bowl auf Prosieben auschließlich mit deutschem Kommentar ausgestrahlt. Ab 20.15 Uhr startet die Übertragung bei ProSieben Maxx , um 23 Uhr übernimmt der Hauptsender. Zum Übertragungsteam beim Fernsehsender gehören Patrick Esume, Christoph Dommisch, Jan Stecker und der ehemalige NFL-Spieler Björn Werner.

Wer zeigt den Super Bowl: Das ist DAZN

Was ist DAZN ? DAZN ist ein Streamingdienst mit einem umfangreichen Angebot an American-Football. Jede Saison gibt es beim Streaminganbieter eine Vielzahl von Spielen der Regular Season zu sehen und im Anschluss sämtliche Playoff-Partien inklusive des Super Bowls. Außerdem werden die besten Spiele des College Footballs live übertragen. Aber auch die Fans anderer US-Sportarten kommen voll auf ihre Kosten, denn die NBA, NHL und MLB werden ebenfalls live auf DAZN gezeigt.

Hinzu kommt eine große Auswahl an Fußballwettbewerben, darunter Bundesliga, Primera Division, Serie A, Ligue 1, Champions League und Europa League sowie die besten Box- und MMA-Kämpfe, alle Darts-Majors und zahlreiche Tennisturniere.

NFL: Die vergangenen Duelle der San Francisco 49ers und Kansas City Chiefs

In den vergangenen Aufeinandertreffen der beiden Teams setzten sich zumeist die San Francisco 49ers durch, so auch in dieser Saison. Im bis dato letzten Duell im August 2019 siegten die Kalifornier klar mit 27:17. Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen im Überblick:

Datum Heim Gast Ergebnis 25.08.2019 San Francisco 49ers Kansas City Chiefs 27:17 23.09.2018 San Francisco 49ers Kansas City Chiefs 27:38 12.08.2017 San Francisco 49ers Kansas City Chiefs 27:17 05.10.2014 Kansas City Chiefs San Francisco 49ers 17:22 16.08.2013 San Francisco 49ers Kansas City Chiefs 15:13

NFL: Der Weg San Francisco 49ers und Kansas City Chiefs zum Super Bowl

