Sie waren beide maßgeblich am ersten Meistertitel in der Klubgeschichte von UBI Graz im Jahr 2019 beteiligt. Annika (26) und Camilla Neumann (28) bildeten den Motor, das Herzstück ihrer Mannschaft - und an ihrer Klasse und an der Bedeutung für ihr Team hat sich bis heute nichts geändert. Allein: Die Teams sind mittlerweile unterschiedliche. Um 18 Uhr wird heute im Sportpark das Stadtderby zwischen UBI und dem UBSC-DBBC Graz eröffnet, die Schwestern stehen einander dabei erstmals als Gegnerinnen gegenüber.

Annika zog es nach dem Meistertitel für zwei Jahre nach Schweden, 2021 kehrte sie wieder zu UBI zurück - nach einer Saison war sie aber auf der Suche nach Veränderung, "nach einer Challenge", wie sie sagt: "Ich wollte etwas Neues. Für den Wechsel zum UBSC-DBBC Graz hat gesprochen, dass ich dort eine Führungsrolle innehabe, dass ich dort die jungen Spielerinnen mitentwickeln kann. Es gibt viele Talente dort - das war reizvoll für mich." In der Suche nach einer solchen war Schwester Camilla involviert. "Der UBSC-DBBC hat ein tolles Team aufgebaut, das ist eine Herausforderung für Annika. Ich kann das voll verstehen", sagt sie.

"Gegen sie muss ich mir etwas einfallen lassen"

Und auch dem Umstand, dass die Konkurrenz stärker wird, kann Camilla Neumann etwas abgewinnen. "Das ist eine positive Entwicklung, es gibt mehrere Teams auf höherem Niveau. Und es ist schön, dass es ein Grazer Derby gibt, wo nicht vorher feststeht, wer gewinnt", sagt sie. Gewonnen, das haben sie bislang meist gemeinsam - ein Gegeneinander, das gab es bislang noch nie. Von Vorteil ist, dass die beiden einander in- und auswendig kennen. "Camilla hat den Killerinstinkt, sie geht dorthin, wo es wehtut", lobt Annika ihre Schwester. Auch vice versa werden Rosen verteilt: "Annika ist sehr smart, kann Situationen gut lesen. Gegen sie muss ich mir etwas einfallen lassen", sagt Camilla.

Die UBI-Spielerinnen stoßen heute ohnedies auf viele Ex-Spielerinnen. Neben Annika sind auch Nina Krisper, Lenny Jacimovic und Amelie Cooke spiele heute gegen ihren Ex-Klub - das verleiht dem Derby zusätzlich Brisanz.