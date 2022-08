Die Beach-Volleyballer Julian Hörl/Alexander Horst sind bei den European Championships in München überraschend ins Viertelfinale eingezogen. Das als Gruppensieger direkt in die zweite K.o.-Runde eingezogene ÖVV-Duo bezwang die als Nummer fünf gesetzten Esten Kusti Nölvak/Mart Tiisaar im Achtelfinale 2:1 (-18,18,8). Die Viertelfinalgegner des vor Saisonbeginn neu formierten Paares sind am Samstag die Tschechen Ondrej Perusic/David Schweiner.

Robin Seidl/Philipp Waller bestreiten ihr Achtelfinale gegen die niederländischen Ex-Weltmeister Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen am Freitagnachmittag.