Multisport-EM in München

Nach zwei vierten Plätzen wollen die Beachvolleyball-Asse mehr

Am 11. August wurde in München die Multisport-EM eröffnet. Entscheidungen fallen im Beachvolleyball, Kanu, Klettern, Radfahren, Rudern, Tischtennis, Triathlon, Turnen und in der Leichtathletik.