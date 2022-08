Einmal bei der EM auf der Tartanbahn die 400 oder 800 Meter zu laufen, das war eines der ganz großen Ziele von Carina Schrempf (27). In der U20 und der U23 hat sie es wie auch mit dem Team geschafft, im Einzel blieb ihr diese Weihe aber verwehrt, denn Probleme mit der Achillessehne stoppten die läuferischen Ambitionen der Ennstalerin abrupt. Sie stieg aufs Rad um – mit Erfolg: In ihrer erst zweiten Saison hat sie das Ziel EM-Teilnahme erreicht. "Es ist schön, wenn die harte Arbeit belohnt wird und ich so ein Rennen fahren darf", sagt sie, "es ist aber schon eine wilde Sache für mich." Nach guten Leistungen im Frühjahr hatte sie schon mit einer Nominierung geliebäugelt. Dass sie sich als Helferin aufopfern muss, ist keine Last, sondern Ehre: "Es ist schön, dass gesehen wird, dass ich helfen kann. Ich muss nicht helfen, ich darf."

Mit Anna Kiesenhofer (31) ist eine weitere Fahrerin von "Cookina Graz" am Start. Die Olympiasiegerin wird in München allerdings "nur" im Zeitfahren antreten.

Auch auf der Bahn stark

Die Trikots des Staatsmeisters und des U23-Europameisters darf Max Schmidbauer (20) bei der EM in München auf den Planken der Bahn im Olympiapark nicht tragen. So besagen es die Regeln der internationalen Verbände. "Egal. Hauptsache, dabei", sagt der Fahrer von WSA Graz mit breitem Grinsen. Am 12. August wird er im Punkterennen an den Start gehen. "Es ist richtig gut besetzt und daher ist ein Platz in den Top zehn mein Ziel." Nach dem Rennen im Oval geht es für den Wiener wieder auf das Straßenrad. Mit dem U23-Nationalteam bestreitet er die Tour

de l'Avenir.

Etwas später als Schmidbauer erfuhr einer weiterer WSA-Athlet von seinem EM-Einsatz. Felix Ritzinger wurde vom Verband nachnominiert.

Die Biker sind auch dabei

Max Foidl (26) ist als "Beutesteirer" die heißeste Aktie auf der internationalen Cross-Country-Bühne. Der Wahlgrazer kommt mit einem 28. Platz im Weltcup im kanadischen Mont Sainte Anne nach München. "Ich freue mich schon riesig auf die Multisport-EM in München. Die Form passt und ein Top-15-Ergebnis ist das erklärte Ziel", sagt der Fahrer vom KTM-Factory-Team. Mit ihm sind mit Moritz Bscherer und Corina Druml noch zwei weitere Fahrer des steirischen Rennstalls dabei.