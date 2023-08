In der zweiten Trainings-Session beim GP der Niederlande in Zandvoort gab es kurz nach Beginn zunächst eine Rote Flagge, nachdem Oscar Piastri, der Teamkollege von Norris, in der Steilkurve verunfallt war. Der Australier verlor sein Auto und schlug oben in die Leitplanken ein. Sein Landsmann Daniel Ricciardo "parkte" seinen AlphaTauri kurz danach nur wenige Meter neben Piastri ein. Als er versuchte, eine weitere Linie zu fahren, war es zu spät, um etwas anderes zu tun – andernfalls wäre es wohl zum Zusammenstoß mit Piastri gekommen.

Ricciardo wurde später zur Abklärung von möglichen Handverletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Er habe starke Schmerzen, sagte unter anderem Red-Bull-Berater Helmut Marko. Offenbar ist die linke Hand des Routiniers betroffen. Am Abend kam dann die bittere Diagnose: Ricciardo brach sich beim Einschlag den Mittelhandknochen und muss zumindest an diesem Rennwochenende pausieren. Für ihn springt Nachwuchstalent Liam Lawson ein. Der Neuseeländer gibt somit sein GP-Debüt in der Formel 1.

Mit dem Großen Preis der Niederlande beginnt die zweite Saisonhälfte. Verstappen kann dabei Sebastian Vettels Rekord von neun Siegen nacheinander aus dem Jahr 2013 einstellen. Der Deutsche hatte diesen vor zehn Jahren ebenfalls als Red-Bull-Pilot realisiert. Verstappen führt im Gesamtklassement mit 125 Punkten Vorsprung auf Pérez. Der Zandvoort-Sieger der vergangenen beiden Jahre ist auf dem besten Weg zum dritten Titeltriumph nacheinander.