Im Qualifying zum Sprint am Samstag verlor Lewis Hamilton nach starken Zeiten in Q3 die Kontrolle über seinen Boliden und rutschte über das Kiesbett in die Bande. Die Session wurde daraufhin unterbrochen, der Kran musste den Mercedes aus dem Kiesbett ziehen. Allzu heftig sah der Crash nicht aus, für den Sprint am Samstag dürfte keine Sorge bestehen. "Es tut mir leid Jungs, es tut mir wirklich leid", funkte des siebenfache Weltmeister an die Box.

Der Unfall passierte am unteren Ende der komplett in Orange getränkten Verstappen-Tribüne. Als die Fans des Niederländers den Vorfall bemerkten, entweder live oder auf den großen TV-Bildschirmen, begannen sie lauthals über den Crash von Hamilton zu jubeln und feiern.