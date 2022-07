Finanzmeeting in Spielberg

Formel 1 ändert wegen der Inflation doch die Budgetobergrenze

Die Formel 1 muss die eingeführte Budgetobergrenze etwas aufweichen. In einer Sitzung in Spielberg einigte man sich auf eine Anhebung des Budget-Caps um 3,1 Prozent. Also um rund 4 Millionen Dollar.