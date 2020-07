Facebook

Max Verstappen © GEPA pictures

Max Verstappen hat den Großen Preis von Österreich früh beenden müssen. Der Sieger der beiden vergangenen Ausgaben des Rennens in Spielberg konnte seinen Red-Bull-Honda am Sonntag nach einem noch unbekannten Problem nicht mehr in Gang bringen. Der Niederländer, der von der zweiten Position aus gestartet war, brachte es nur auf zwölf Runden. Er verlor laufend Geschwindigkeit, fiel auf den letzten Platz zurück und fuhr dann in die Box. Dort stieg Verstappen schließlich nach mehreren erfolglosen Versuchen, den Motor wieder zum Laufen zu bringen, aus dem Auto.

Aber nicht nur das beschäftigte die Twitter-Gemeinde, vor allem die schlechte Performance der Ferraris samt Dreher von Sebastian Vettel sorgten für Erheiterung.

Hier sehen Sie die bis dato besten und lustigsten Tweets:

Zum Glück wurden die Ferraris noch nicht überrundet, sonst hätten sie wahrscheinlich Schwierigkeiten das Safety Car zu überholen. #AustrianGP #Formel1 — WUMMS (@WummsSportshow) July 5, 2020

Fährt Vettel wirklich professionell Rennen? #AustrianGP — SebboGaming (@sebbo_gaming) July 5, 2020

Ferrari denkt während der Safety Car Phase: Hui, ist das aber schnell! #AustrianGP — Dennie Darko (@DennieDarko02) July 5, 2020

Renault technische Probleme

Honda technische Probleme

Grosjean dreht sich

Hamilton jammert über die Strategie



Ich habe BINGO! #SkyF1 #AustrianGP #Formel1 — Pascal (@2905Pascal) July 5, 2020

I hear Red Bull are lodging a complaint against Mercedes about Max's car failure#AustrianGP #F1 — Chain Bear (@chainbear) July 5, 2020

Christian Danner: "Ein defekter Mercedes-Motor ist noch immer so gut wie ein intakter Ferrari-Motor."#Formel1 #F1 — Mann im Sturm (@lapponicum) July 5, 2020