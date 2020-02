Der Coronavirus hat nun auch die Formel 1 erreicht. Der China-Grand Prix wurde schon abgesagt. Nun steht auch hinter Australien, Bahrain und Vietnam ein Fragezeichen. In Barcelona wird täglich neu diskutiert.

Muss sich auch die Formel 1 vor dem Corona-Virus einbremsen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ XPB Images)

Beginnt die Formel-1-Saison 2020 statt Mitte März in Australien erst Anfang Mai in Zandvoort? Nach der Absage des China-GP steht angesichts der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus auch hinter den drei anderen Überseerennen zum Saisonauftakt ein großes Fragezeichen – das große Thema derzeit im Fahrerlager bei den Tests in Barcelona.