Bottas (links) gewinnt vor Hamilton © KK/Daimler AG (Steve Etherington)

Baku, Hauptstadt und wirtschaftliches Zentrum von Aserbaidschan, ist ein klassischer Stadtkurs. Mit einer ganz, ganz langsamen Passage in der Altstadt. Wo extra für die Formel 1 eine Asphaltdecke über das Kopfsteinpflaster gelegt, am Montag aber wieder schon abgetragen wird. Genau dort, wo am Samstag im Qualifying noch Charles Leclerc in die Mauer rauschte. Und wo sich die Mercedes so überraschend die erste Startreihe gesichert haben und diese auch in einen souveränen Doppelsieg verwandelten. Valtteri Bottas und Lewis Hamilton machten es sogar noch im Finish spannend gemacht, mit einem silbernen Duell in den letzten beiden Runden.

Die Führung gaben die beiden Mercedes-Piloten nur kurz einmal ab, weil Leclerc eben bis zur 35. Runde den Boxenstopp hinauszögerte.

Aufholjagd von Leclerc

Einer der Schnellsten im Feld war aber einmal mehr Charles Leclerc. Von Platz aus gestartet, überholte er alle Gegner, zögerte seinen Stopp lange hinaus - und war plötzlich auf Platz eins. Wohl wissend, das der Monegasse mit älteren Reifen unterwegs ist, erhöhten beide Silberpfeile mit den frischen Pneus das Tempo, um ja nach dem Boxenstopp von Leclerc auch vorne zu bleiben.

Die Reifen von Leclerc bauten dann auch immer mehr ab. Bottas, Hamilton und auch Vettel zogen wieder vorbei. Und erst in der 35. Runde holte sich Leclerc dann den roten Softreifen. Der junge Ferrari-Pilot musste sich aber nach dem Stopp auch noch hinter den beiden Red-Bulls von Verstappen und Gasly anstellen.

Mehr zum Thema Verwarnung für Rosberg Ex-Weltmeister beinahe aus Fahrerlager ausgeschlossen

So drehten im Grunde die beiden Mercedes ziemlich unbeeindruckt vom restlichen Geschehen an der Spitze ihre Runden, die Positionen waren ab der 35. Runde bezogen. Leclerc kam nicht mehr an Verstappen heran, der Holländer konnte auch keinen Druck mehr auf Vettel erzeugen.

... und Red Bull Racing?

Max Verstappen wurde hinter Vettel Vierter, mehr war nicht drinnen. Pierre Gasly hatte überhaupt ein recht eigenartiges Wochenende. Am Freitag erschien er nicht bei der Abwaage, als er dazu aufgefordert worden war. Die Strafe folgte: Start aus der Boxengasse. Dann fuhr der Franzose im ersten Teil des Qualifyings Bestzeit. Später kam man aber drauf, dass die limitierte Benzindurchflussmenge (100 kg/Stunde) überschritten wurde. Damit wurde er gleich zwei Mal disqualifiziert. Dennoch. Der Franzose war aus der Box gestartet, kam bis auf Platz sechs ehe ihn ein technischer Defekt aus dem Rennen warf.

⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 40/51)



Pierre Gasly pulls over to the side of the road from P6 😫



GAS 📻: "I lost power" reports the Frenchman#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/lKSrOrSDz3 — Formula 1 (@F1) 28. April 2019

