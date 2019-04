Mit neuen Aerodynamik-Teilen reiste Ferrari zum Großen Preis von Aserbaidschan nach Baku. Dennoch waren die Mercedes im Qualifying schon wieder die Schnellsten. Und sind am heute die Favoriten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bottas startet aus der Pole-Position © (c) APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV (ALEXANDER NEMENOV)

Ohne Schnauzbart kam Sebastian Vettel nach Baku – dafür hatte Ferrari für den GP von Aserbaidschan (Liveticker ab 14 Uhr) neue Teile im Gepäck. Vor allem am Unterboden und den seitlichen Luftleitblechen hat die Scuderia gefeilt. „Man wird hier ein paar neue Dinge am Auto sehen. Hoffentlich finden wir mit denen auf der Strecke die gleichen Resultate vor wie im Windkanal“, sagte Vettel. „Natürlich erwartet man von neuen Teilen, dass sie das Auto schneller machen. Jetzt müssen wir hoffen, dass die Zahlen plausibel sind und dann sehen wir, was für einen Sprung wir gemacht haben.“