Im Fahrerkarussell der Formel 1 tauchte ein Name in den vergangenen Wochen vermehrt auf. Fernando Alonso wurde immer wieder mit Red Bull Racing und Mercedes in Verbindung gebracht. Der Vertrag des Spaniers bei Aston Martin lief ursprünglich mit Saisonende aus, weshalb der zweifache Weltmeister ein attraktiver Kandidat auf die Nachfolge von Lewis Hamilton oder Sergio Perez gewesen wäre.

Zu so einem Wechsel wird es aber nicht kommen. Der 42-Jährige verlängerte am Donnerstag seinen Vertrag bei Aston Martin und fährt somit weiterhin für den Rennstall aus Silverstone. Von der zukünftigen Zusammenarbeit mit Honda verspricht sich das Team und der Spanier wohl viel, will man doch in Zukunft den Titel angreifen.