Beim Großen Preis von Japan sahen die Fans der Formel 1 schon nach wenigen Augenblicken einen Unfall zwischen Daniel Ricciardo im Racing Bull und Williams-Pilot Alexander Albon. In der ersten Runde wollte der Thailänder außen am Routinier aus Australien vorbeigehen. Ricciardo übersah den Kontrahenten aber wohl und so landeten beide Fahrer im Reifenstapel.

Nach der kurzen Schrecksekunde konnten beide Fahrer schnell aus dem Auto aussteigen. Albon und Ricciardo dürften also glücklicherweise unverletzt sein. Nach langer Pause fand der traditionsreiche Grand Prix in Suzuka dann eine Fortsetzung.