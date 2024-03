Alles war angerichtet für den dritten Saisonsieg in Folge für Max Verstappen. Der amtierende Weltmeister startete in Australien von der Pole Position aus ins Rennen und lag auch nach der wichtigen Kurve eins noch in Front. Alles deutete auf den nächsten Erfolg des Niederländers hin.

Doch Carlos Sainz gab nicht auf, schnappte sich Verstappen und plötzlich versprach das Rennen Spannung. Wenige Sekunden später kam es sogar noch schlimmer für den dreifachen Champion. Seine Bremsen überhitzen und gingen in Flammen auf, der RB20 rauchte.

Schlussendlich musste Verstappen die Konkurrenz ziehen lassen und fuhr an die Box, wo man das Auto in die Garage schob. Für den Niederländer ist es der erste Ausfall seit Australien 2022.