Max Verstappen hat am Sonntag in Austin seinen 50. Formel-1-Sieg unter Dach und Fach gebracht. Der Weltmeister im Red Bull vollendete eine Aufholjagd von Startplatz sechs mit dem optimalen Ergebnis und gewann vor Lewis Hamilton im Mercedes und McLaren-Pilot Lando Norris. Für den Niederländer war es der 15. Grand-Prix-Sieg in diesem Jahr. So viele Rennen hat davor nur er selbst innerhalb einer Saison gewonnen, das war im Vorjahr.

Verstappen rettete knapp zwei Sekunden Vorsprung auf Hamilton ins Ziel. Mehr Siege als der 26-Jährige haben aktuell nur vier Großmeister der Formel 1 geschafft. Hamilton (103) liegt in der ewigen Bestenliste vor Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) und Alain Prost (51).

Norris gewann vom zweiten Platz weg den Start und stach vor Charles Leclerc und Carlos Sainz in die ersten Kurven. Hamilton war zunächst Vierter vor Verstappen, die zwei überholten aber jeweils das Ferrari-Duo und schoben sich zwei Positionen nach vorne. Als schnellster Mann auf der Strecke sah Hamilton dann Norris und Verstappen durch Boxenstopps zurückfallen. Nach seinem eigenen, nicht idealen Stopp war der Brite jedoch nur noch Dritter hinter den beiden und musste sich erst wieder herankämpfen.

Um die Halbzeit des Rennens hatte Verstappen den Rückstand auf Norris auf unter eine Sekunde gedrückt. In der 28. Runde packte der Weltmeister ein starkes Manöver aus und quetschte sich auf der Bremse an seinem jüngeren Herausforderer vorbei. In der Folge fuhr er sich drei Sekunden Vorsprung heraus. Norris bog nach der 34. Runde ein zweites Mal an die Box, Verstappen reagierte sofort und blieb nach dem zweiten Stopp eine Runde später knapp vor dem McLaren.

Während sich Verstappen dem nächsten Sieg annäherte, musste Norris gegen den verbissen kämpfenden Hamilton seinen zweiten Platz verteidigen. Das schaffte er nicht, sieben Runden vor Schluss zog Hamilton vorbei. Hinter Sainz belegte Verstappens Teamkollege Sergio Perez den fünften Platz. Leclerc wurde Sechster, George Russell im zweiten Mercedes Siebenter.