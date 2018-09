DTM in Spielberg

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lucas Auer © APA

Freitagvormittag musste Lokalmatador Lucas Auer alle Medientermine wegen eines Magen-Darm-Virus absagen und um einen Start bei seinem Heimspiel bangen. Im Freien Training zeigte der Tiroler allerdings, dass ihm nichts so schnell aus der Bahn werfen kann. Der 24-Jährige knallte auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg eine Trainingsbestzeit hin. Er verwies Jamie Green und Pascal Wehrlein auf die Plätze zwei und drei. Dennoch drückt der Österreicher auf die Euphoriebremse: "Wir müssen trotzdem aufpassen, da ich zwei neue Sätze hatte und sozusagen ein Testkaninchen war. Das Ergebnis ist nicht aussagekräftig, aber natürlich bin ich lieber Erster als 18." Die Strapazen waren Auer nach dem Training durchwegs anzumerken. Er gab selbst zu kaputt zu sein, "aber ich werde jetzt genügend Flüssigkeit zu mir nehmen und am Samstag Vollgas geben. Da gibt es dann nur noch Adrenalin." Seinen Humor hat der Kufsteiner trotz seines Virus nicht verloren. "Vielleicht wird es für meine Konkurrenten dreckig mit mir zu kämpfen", sagt Auer mit einem Grinsen.

Der Salzburger Philipp Eng musste sich mit Rang 18 begnügen - einen Rang hinter Gaststarter und Rallye-Ass Sebastien Ogier. Der Franzose hatte einen Rückstand von 1,696 Sekunden auf Spitzenreiter Auer. Das Qualifying geht am Samstag um 10.35 in Szene, das Rennen folgt um 13.30 Uhr.

In der Formel 3 schnappte sich Mick Schumacher die Pole, Ferdinand Habsburg startet am Samstag um 11.25 Uhr von Position zwölf.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.