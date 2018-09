Facebook

Lucas Auer © APA

Es hat ihn quasi erwischt und das ausgerechnet vor seinem Heimspiel in Spielberg. Bereits letztes Jahr standen die Rennen für den Lokalmatador unter keinem guten Stern. Dabei lautete vor ein paar Tagen noch die Kampfansage: "Das wird glaub' ich unser Wochenende werden. Wir haben Speed!" DTM-Pilot Lucas Auer muss wohl oder übel geschwächt in seine Heimrennen auf dem Red-Bull-Ring gehen. Der Tiroler laboriert an einem Magen-Darm-Virus und musste Freitagnachmittag alle Medientermine absagen. Auch bei der Streckenbesichtigung mit Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier Freitagfrüh merkte man dem 24-Jährigen seine gesundheitlichen Probleme an, dennoch will der Auer unbedingt an den Start gehen. Der französische Gaststarter hingegen ist top fit und freut sich auf seine Premiere: "Es ist so schwer einzuschätzen, aber am Samstag werden wir mehr wissen. Noch bin ich nicht nervös, ich denke, dass wird sich knapp vor dem Start ändern."

Der Salzburger und DTM-Rookie Philipp Eng präsentierte sich am Freitag äußerst motiviert, wollte sich aber schlussendlich nicht all zu weit aus dem Fenster lehnen: "Wir wollen jedenfalls Druck machen. Aber was schlussendlich dabei herausschaut, ist schwer vorherzusagen. Ich bin stolz hier am Start stehen zu dürfen. Die Strecke ist einzigartig und ich kann es kaum noch abwarten."

