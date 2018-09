Kleine Zeitung +

DTM: Auer & Eng in Spielberg Angriff zweier Draufgänger im Steirerland

Die DTM ist am kommenden Wochenende zurück in Spielberg. Mit Lucas Auer und Philipp Eng gehen heuer zwei Lokalmatadore auf den Sieg los. Der französische Rallye-Star Sebastien Ogier will als Gaststarter einheizen.