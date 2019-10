Facebook

Weltmeister 2019: Marc Marquez © KK/MotoGP

In Cervera, dem Geburts- und Wohnort von Marc Marquez, mitten in Katalanien, waren die Einwohner seit den frühen Morgenstunden auf den Beinen. Denn keiner wollte auch nur eine Sekunde vom vielleicht schon entscheidenden MotoGP-Rennen in Thailand verpassen. Und freilich schmurgelten schon die Schnecken in den riesigen Töpfen vor sich hin, für die Cervera bekannt sind - die Spezialität heißt „cargols amb salsa“. Bei jedem WM-Titel von Marc Marquez wird der Schneckeneintopf in entsprechender Menge kredenzt.