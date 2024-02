Die spektakuläre Verpflichtung von Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton für die Saison 2025 und danach hat den Aktienkurs von Ferrari auf ein Rekordhoch getrieben. Die Anteilsscheine des italienischen Luxuswagen-Herstellers stiegen bis zum Börsenschluss an der New Yorker Wall Street am Donnerstagabend auf den Rekordwert von 389,45 US-Dollar und lagen damit mehr als zwölf Prozent über dem Kurs vom Mittwoch.

Zwar trugen auch die positiven Aussichten des Konzerns zuletzt zu einem starken Anstieg des Börsenwerts bei. Vor allem die Vision von Hamilton im roten Rennwagen sorgte nun aber für einen Höchststand. Und auch für den Briten soll sich der Wechsel bezahlt machen. Wie die „La Gazzetta dello Sport“ schreibt, kassiert Hamilton für einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr 50 Millionen Euro pro Saison. Laut „Corriere dello Sport“ sind es „nur“ 40 Millionen Euro, Erfolgsprämien nicht eingerechnet. Mit Sponsorendeals und Zahlungen für Bildrechte soll der 39-Jährige im Jahr sogar an die 100 Millionen Euro verdienen.

Bei Mercedes nagte der Ausnahmefahrer aber auch nicht am Hungertuch: 35 Millionen Euro pro Saison soll er dort verdient haben.