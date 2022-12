Luis Suarez jubelte und tanzte am 2. Juli 2010 in Johannesburg. Der Stürmer aus Uruguay wurde von seinen Mitspielern auf den Schultern durch das Stadion getragen. Ganz so, als hätte er seine Mannschaft gerade ins Halbfinale der Weltmeisterschaft geschossen. Und tatsächlich hat er sein Heimatland vor dem Ausscheiden bewahrt. Aber auf ungewöhnliche Art und Weise.

1:1 stand es zwischen Uruguay und Ghana, die 120. Minute lief, als Ghanas Dominic Adiyiah nach einem Freistoß von der Seite zum Kopfball kam - und Suarez mit der Hand auf der Linie klärte. Auch ohne VAR war klar: Rot und Elfmeter. Die endgültige Entscheidung sollte man meinen. Ghana ist im Halbfinale, als erste Mannschaft aus Afrika überhaupt. Und mit Asamoah Gyan hatten die Ghanaer auch einen Spieler in ihren Reihen, der vom Elfmeterpunkt beim Turnier überaus sicher agierte. Gegen Serbien besorgte er per Elfmeter in der Gruppenphase spät den Führungstreffer. Gegen Australien traf er vom Elfmeterpunkt zum Ausgleich. Gegen die USA erzielte er im Achtelfinale in der Verlängerung den Siegestreffer - aus dem Spiel - nach Vorarbeit von Andre Ayew, der als einziger Ghanaer aus dem 2010er-Kader auch zwölf Jahre später noch dabei ist.

© imago

Gegen Uruguay aber versagten Asamoah Gyan die Nerven. Der Druck, per Elfmeter Afrika beim ersten WM-Turnier in Afrika erstmals ins Halbfinale zu schießen, war zu groß. Der Stürmer lief an, traf die Latte. Der Schlusspfiff ertönte Sekunden später. Elfmeterschießen. Und obwohl das erst zu bestreiten war, war jedem klar: Uruguay steht bei der WM im Halbfinale. So wie vor dem Elfmeter Gyans jeder wusste: Ghana hat es geschafft. Statt Gyan tanzte nach dem Elfmeterschießen aber Suarez.

Sogar der Staatspräsident will Rache

Und seither - zwölf Jahre später - hasst ganz Ghana den Stürmer aus Uruguay. Eine ganze Nation will Rache für die Ungerechtigkeit, die dem Land widerfahren ist. Als im April die WM-Gruppen ausgelost wurden, sprach in Ghana niemand über Portugal, Ronaldo, Südkorea oder Heung-Min Son. Suarez war das einzige Gesprächsthema - die Sozialen Medien gingen über. "Wir glauben, es ist Zeit für Rache", sagte Kurt Okraku, Präsident des ghanaischen Fußballverbandes. Und auch der Staatspräsident meldete sich zu Wort: "Wir mussten zwölf Jahre warten. Dieses Mal wird die Hand Suarez' Uruguay nicht vor den Black Stars aus Ghana schützen."

Nach dem 3:2-Sieg gegen Südkorea stand für Ghana tatsächlich fest: Es gibt nicht nur den Wunsch, sich an Uruguay zu revanchieren - es ist durchaus realistisch.

Suarez versteht Aufregung nicht

Suarez selbst hat die Aufregung damals nicht verstanden. In seiner Autobiographie beschreibt der Stürmer die Szene. Wie er versucht hat, die Schuld seinem Mitspieler zu geben, der im Halbfinale ohnehin schon gesperrt war. Wie er unter Tränen vom Feld marschierte, weil er wusste, dass Uruguay ausgeschieden war. Und wie er "TOR!" schrie, als Asamoah Gyan vom Elfmeterpunkt scheiterte. "Das war der Zeitpunkt, in dem ich realisierte, was ich getan habe. Der Ausschluss war es wert." Und weiter: "Alle sagen, ich habe etwas Schreckliches getan. Aber ich hatte keine Wahl. Gyan war es, der den Elfmeter verschossen hat."