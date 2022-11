Roger Milla ist eine Kultfigur der Fußballwelt, in Afrika sowieso. In seiner Heimat Kamerun wird er ehrfürchtig mit „Eure Exzellenz“ angesprochen, er genießt den Status eines Ministers. Milla ist heuer 70 geworden, im Alter von 42 Jahren hatte er sich bei der Weltmeisterschaft 1994 in den USA zum ältesten WM-Torschützen gekürt, es war wohl eine Tat für alle Ewigkeit.