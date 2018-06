Facebook

Lionel Messi © APA/AFP/JUAN MABROMATA

Argentiniens Fußball-Superstar Lionel Messi will bei seiner vierten WM endlich den Titel gewinnen. "Sein Traum ist es, den Cup mitzubringen", sagte seine Mutter Celia Cuccittini am Dienstag dem argentinischen TV-Sender Canal 13. Die Kritik der vergangenen Tage habe die gesamte Familie sehr getroffen.

"Wir leiden sehr darunter, wenn sie sagen, dass er nicht mit dem argentinischen Team mitfühlt, dass er aus Verpflichtung mitspielt, denn das ist nicht so", betonte die Mutter des 30-jährigen Angreifers vom FC Barcelona. Vorübergehend waren zudem Gerüchte über eine angebliche Ehekrise bei Messi aufgekommen.

Argentinien unter großem Druck

Vizeweltmeister Argentinien und insbesondere Messi stehen nach dem 1:1 im WM-Auftaktspiel gegen Island, bei dem der fünfmalige Weltfußballer einen Elfmeter verschoss, unter großem Druck. Im zweiten Gruppenspiel am Donnerstag (20.00 Uhr/live ORF eins) in Nischni Nowgorod gegen Kroatien geht es darum, ein drohendes Vorrunden-Aus abzuwenden.

Vor der Abreise nach Russland habe sie ihrem Sohn gesagt, er solle bei der WM so spielen, "als spielte er auf dem Platz von Grandoli", seinem Club aus der Kindheit in Rosario, erklärte die Mutter. In das TV-Interview waren Fotos des kleinen Messi eingeblendet und auch ein Videomitschnitt, auf dem bereits seine späteren Offensivqualitäten zu erkennen sind.